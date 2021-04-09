القبض على عدد من المطلوبين بقضايا جنائية ومخالفات قانونية في بابل

2021/04/09 | 21:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل أعلنت شرطة بابل، الجمعة القبض على عدد من المطلوبين بقضايا جنائية ومخالفات قانونية. وذكرت الشرطة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، بان “مفارزها تمكنت من خلال تنفيذ عدد من الفعاليات الامنية لتعقب وملاحقة المطلوبين في عموم المحافظة ، اسفرت عن القاء القبض على ( ٤٠ ) متهماً بقضايا جنائية أبرزها القتل …

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