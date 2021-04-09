اعتقال 10 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في بغداد

2021/04/09 | 21:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، الجمعة، القبض على 10 متهمين بمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة بمناطق مختلفة من بغداد.وقالت القيادة في بيان، إن “قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية، القت القبض في مناطق حي “التراث والشماعية” شرقي بغداد على 5 متهمين بتعاطي المخدرات، وبحوزتهم كمية 10 غرام من مادة الكريستال المخدرة وبايب للتعاطي بالإضافة الى حيازتهم مسدس تركي محور وسكين”.واشارت الى “القبض على متهم آخر مطلوب وفق أحكام المادة 28 (تعاطي مخدرات) في منطقة الغدير ببغداد وبحوزته أدوات للتعاطي”.وبينت، أن “قوتين من اللواء الخامس والسادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت بعمليتين منفصلتين من إلقاء القبض على […]

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