صور| إجراءات قطع شوارع بغداد وحظر التجوال.. تعليق من قائد العمليات

2021/04/09 | 21:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

شهدت العاصمة بغداد، الجمعة، إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع ارتفاع مؤشرات الجائحة بشكل غير مسبوق.

وذكرت قيادة العمليات في بيان، 9 نيسان/أبريل، أنّ "قائد العمليات في العاصمة اللواء الركن أحمد سليم، تفقد الإجراءات الأمنية المتخذة لتطبيق الحظر الصحي للوقاية من وباء كورونا".

وأضاف البيان، أنّ "قائد العمليات تابع بشكل ميداني تنفيذ توجيهات القيادة بهذا الشأن".

ونفى قائد عمليات بغداد، وفق البيان، "تطبيق أب قطوعات في الطرق غير تلك التي يستدعيها تطبيق الحظر الصحي".

ونفت وزارة الداخلية، في وقت سابق، غلق مداخل العاصمة بغداد بالكتل الكونكريتية.

وذكر قسم محاربة الشائعات في الوزارة في بيان، أنّ "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناولت خبر مفاده غلق جميع مداخل بغداد بالكتل الكونكريتية، وبعد التواصل مع الجهات ذات العلاقة، تبين عدم وجود غلق لمداخل العاصمة، والأمر هو تشديد الإجراءات الأمنية الخاصة بحظر التجوال الشامل لهذا اليوم".

وتحدثت مصادر صحافية، صباحًا، عن إغلاق مداخل وأحياء العاصمة بشكل كامل في إجراءات تهدف إلى السيطرة على أزمة الجائحة.

وكشفت وزارة الصحة، عن إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة خلال شهر رمضان قد تصل إلى الإغلاق الكامل، داعية إلى إبعاد الملف الصحي عن "الصراعات السياسية والدعاية الانتخابية".

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