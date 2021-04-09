بافل طالباني يعزي الملكة إليزابيث بوفاة الأمير فيليب

2021/04/09 | 21:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه بافل طالباني، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الجمعة، برقية تعزية الى الملكة إليزابيث ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا بوفاة الأمير فيليب دوق أدنبره.

وجاء في نص برقية بافل طالباني:

"أتقدم بأحر التعازي لصاحبة الجلالة وملكة إنجلترا والعائلة الملكية والشعب البريطاني بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة.

منذ تولي جلالة الملكة العرش، كرس دوق إدنبرة حياته للخدمة العامة، ودعم القضايا البيئية وتعزيز القيم البريطانية.



لقد كان صاحب السمو الملكي تجسيدا للإعجاب والإلهام على المستوى الدولي.



سيظل إرثه من الواجب والالتزام والشجاعة محتفى به في جميع أنحاء العالم.

أجدد تعاطفي مع العائلة الملكية والشعب الحبيب في المملكة المتحدة.

PUKmedia ترجمة

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