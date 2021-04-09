2021/04/09 | 21:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، آخر تطورات المنطقة وركزا على الوضع في العراق وإيران وأفغانستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق على طاولة مباحثات وزير الخارجية الأمريكي ونظيره القطري ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق على طاولة مباحثات وزير الخارجية الأمريكي ونظيره القطري ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).