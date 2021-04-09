وزيرا الخارجية القطري والأميركي يناقشان الأوضاع في العراق والمنطقة

2021/04/09 | 21:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، آخر تطورات المنطقة، وركزا على الوضع في العراق وإيران وأفغانستان.

وأشار بيان صدر عن الخارجية القطرية إلى أن الوزيرين استعراضا خلال الاتصال علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى آخر تطورات المنطقة، سيما في العراق وأفغانستان وإيران.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية القطري، أعرب عن شكر بلاده للولايات المتحدة على استئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني.

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