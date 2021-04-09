2021/04/09 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوري في ضيافة منصة الملتقى الإذاعي والتلفزيوني: إنطلقت من آداب إنكليزي إلى عالم السينما بغداد – الزمان يواصل الملتقى الاذاعي والتلفزيوني استضافة عدد من المبدعين الفنانين والمثقفين العراقيين للحديث بشكل مباشر مع جمهورهم عبر المنصة الافتراضية التي قرر الملتقى فتحها للحوار حفاظا على قرارات لجنة السلامة التي الزمت ضرورة التباعد الجسدي وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية […]

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