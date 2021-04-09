2021/04/09 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اليوم العالمي للغجر..مالا نعرفه عن الكاولية – محسن حسين بيروت قد يستغرب العراقي اذا علم ان يوم 8 نيسان هو (اليوم العالمي للغجر اي (الكاولية) حسب التسمية العراقية.يوم الغجر العالمي يهتم بثقافة الغجر، ويسلط الضوء على ممارسات الاضطهاد والتمييز العنصري الذي يواجهه الغجر.ويعد “شعب الغجر” أو “شعب الروما” أكبر الأقليات الإثنية في القارة […]

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