2021/04/09 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلقات رمضانية ترصد ظواهر سلبية اربيل – فريد حسن تستعد اسرة برنامج توب شو تصوير حلقات رمضانية تتناول الاحداث والظواهر السلبية والمدانة اجتماعيا ومن ذلك ظاهرة استغلال التجار لشهر رمضان من خلال رفع الاسعار بل وعدم اداء الموظف لعمله في الدائرة لتمشية معاملات المواطنين بدافع انه صائم او الانشغال بالصلاة اثناء اوقات الدوام او حالات […]

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