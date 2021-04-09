نفط الوسط يعبر الطلبة في ممتاز الكرة

2021/04/09 | 22:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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خطف فريق نفط الوسط فوزاً قاتلاً أمام ضيفه الطلبة بتغلبه عليه بهدف دون رد في الدوري الممتاز بكرة القدم.

ولعبت المباراة على ملعب كربلاء الدولي ضمن مواجهات الاسبوع السابع والعشرين من البطولة.

وجاء هدف عندليب الفرات الوحيد في الدقيقة 91 من عمر اللقاء بتوقيع من اللاعب سجاد جاسم ليمنح فريقه الفوز على الانيق.

وبهذا الفوز اصبح رصيد نفط الوسط 48 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد الطلبة عند النقطة 27 فثي المركز السادس عشر.

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