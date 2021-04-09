الحلبوسي والضاري يبحثان الاستحقاقات الانتخابية للمرحلة المقبلة

2021/04/09 | 22:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، مع الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، الأوضاع السياسية في البلاد والاستحقاقات الانتخابية للمرحلة المقبلة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقى اليوم الجمعة، الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري”.

واضاف البيان، انه “جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية في البلاد والاستحقاقات الانتخابية للمرحلة المقبلة، والتأكيد على ضرورة إيجاد سبلٍ لحل الأزمات المتراكمة التي تعاني منها البلاد، وضرورة أن يكون هناك منهاج لإدارة الدولة”.

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