مصدر يكشف لـNRT تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال ممثل الصدر

2021/04/09 | 22:09 - المصدر: NRT عربية

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كشف مصدر مقرب من ممثل الصدر في بغداد حازم الاعرجي، الجمعة، ان سبب محاولة اغتيال الاعرجي بمنطقة الجوادين في العاصمة يعود الى اسباب عشائرية.

وذكر المصدر في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (9 نيسان 2021)، ان سبب الاغتيال هي مشكلة عشائرية والجهة التي قامت بمحاولة الاغتيال هم ايضا جهة مقربة من التيار الصدري"، على حد قوله.

وكان مصدر امني قد أفاد ، الجمعة، بتعرض ممثل الصدر في بغداد حازم الاعرجي لمحاولة اغتيال بمنطقة الجوادين وإصابة احد افراد حمايته بالحادث.

وقال المصدر لـNRT ان "حازم الاعرجي ممثل مقتدى الصدر نجا من محاولة اغتيال واصابة سائقه الشخصي بجروح خطيرة اثناء تواجده في منطقة الشعلة غربي بغداد لحل نزاع عشائري".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "مجموعة مسلحة فتحت النار على سيارة رجل الدين وممثل مقتدى الصدر حازم الاعرجي ما اسفر عن اصابة سائقه بجروح خطيرة نقل على اثرها الى مستشفى الكاظمية لتلقي العلاج"، مشيرا الى ان "الاعرجي كان يشرف على حل نزاع عشائري في منطقة الشعلة غربي العاصمة بغداد".

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