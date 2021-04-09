2021/04/09 | 22:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط هدر بالمال العام بنحو 77 مليون دينار بميناء أم قصر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط هدر بالمال العام بنحو 77 مليون دينار بميناء أم قصر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط هدر بالمال العام بنحو 77 مليون دينار بميناء أم قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).