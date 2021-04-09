رئيسة كتلة الاتحاد الوطني: قوباد طالباني مدافع عن حقوق الشعب

2021/04/09 | 22:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت آلا طالباني رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، يوم الجمعة، عن دعمها لقوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، لدفاعه عن حقوق الشهداء والسجناء السياسيين.

وقالت آلا طالباني في بيان، جاء فيه:

أخي المحترم قوباد طالباني

ان اعمالك الجميلة وخطواتك تثبت انك مدافع عن حقوق جماهير شعب كوردستان واهالي وذوي الشهداء الابرار والمؤنفلين والسجناء السياسيين، وانك امتداد لنهج فقيد الأمة الرئيس مام جلال.

سلمت يداك، ولا نال منك التعب، وكثر أمثالك دوما، نحن فخرون بك.

PUKmedia خاص

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