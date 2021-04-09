المنافذ الحدودية تعلن ضبط هدر بالمال العام بأكثر من (77) مليون دينار

2021/04/09 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

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المنافذ الحدودية: ضبط هدر بالمال العام بأكثر من (77) مليون دينار

تمكن منفذ ميناء ام قصر الشمالي من ضبط (45) عجلة خارج الحرم الكمركي تم التلاعب في الرسوم الكمركية والضريبية لحمولتها من مادة (الحديد) مما سبب هدرا بالمال العام بقيمة (77 مليون و 215 ألف) دينار عراقي.تم أحالة ما تم ضبطه إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين من لجنة الكشف الكمركي منجزي المعاملة الكمركية خلافاً للضوابط والتعليمات.

إعلام هيأة المنافذ الحدودية9 نيسان 2021

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