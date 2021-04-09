الوقت القاتل ينقذ نفط الوسط في لقاء الطلبة بالممتاز

2021/04/09 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

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أنقذت الدقيقة الاخيرة من الوقت الاصلي اليوم الجمعة ( 9 نيسان 2021) فريق نفط الوسط بكرة القدم بالفوز على الطلبة 1 - صفر ، في لقاء جرى على ملعب كربلاء الدولي، ضمن منافسات الجولة 27 بدوري الكرة الممتاز.منحت الدقيقة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،إن" الشوط الاول شهد تبادل للادوار بين الاخير ، بدايته أفضلية طلابية في الحيازة والضغط على مرمى نفط الوسط، فيما تحولت الافضلية بعد منتصف الشوط الى نفط الوسط مع فرص فعلية تحملها حارس مرمى الطلبة دولفان مهدي لينتهي الشوط الاول سلبيا في النتيجة وايجابيا في الاداء الفني".

واضاف، " بداية الشوط الثاني لأصحاب الضيافة نفط الوسط في بناء الهجمات واللعب بساحة الطلبة، وتأخر هدف التفوق لنفط الوسط حتى الدقيقة 90 والاخيرة في الوقت الاصلي للقاء سجله سجاد جاسم، لتنتهي المباراة بالهدف الوحيد وفوز صعب لنفط الوسط ".

وكانت الجولة 27 قد أفتتحت امس الخميس بفوز اربيل على نفط ميسان والنجف على الشرطة، وتعادل الحدود والقاسم والسماوة والنفط، فيما أستكملت اليوم بفوز الكرخ على الميناء ، ونفط البصرة على امانة بغداد ، وزاخو على الكهرباء.

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