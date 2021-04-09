نجاة القيادي في التيار الصدري حازم الأعرجي من محاولة اغتيال وإصابة عدد من حمايته

2021/04/09 | 22:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن التيار الصدري، الجمعة، نجاة القيادي في التيار حازم الأعرجي من محاولة اغتيال وإصابة عدد من حمايته. وذكر بيان لإعلام التيار الصدري، تلقى “النور نيوز ” نسخة منه، “في عين الله ….السيد حازم الاعرجي ينجو من محاولة اغتيال في بغداد / الشعلة”. وأضاف، “الحمدلله على سلامة المجاهد الصدري البطل وافراد حمايته …

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