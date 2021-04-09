القبض على 10 متهمين بمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة في بغداد

2021/04/09 | 22:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 10 متهمين بمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة بمناطق مختلفة من بغداد.وقالت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية ألقت القبض في مناطق حي “التراث والشماعية” شرقي بغداد على 5 متهمين بتعاطي المخدرات ، …

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