الدفاع المدني يعلن اخماد حريق اندلع داخل دار سكني في قضاء الهندية بكربلاء

2021/04/09 | 22:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كربلاء أعلن الدفاع المدني، الجمعة، تمكنه من اخماد حريق اندلع داخل دار سكني في قضاء الهندية بكربلاء. وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “فرقها في مركز الخيرات تمكنت من الوصول إلى محل الحادث بوقت قياسي قصير وإخماد النيران المندلعة في غرفة داخل الدار بكل مهنية وأداء مميز ومنع توسعها …

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