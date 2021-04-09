وزير الزراعة يعلن قرب أنشاء أكبر معمل لانتاج معجون الطماطم في الشرق الاوسط

2021/04/09 | 22:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن وزير الزراعة، محمد الخفاجي، قرب إنشاء أكبر معمل لانتاج معجون الطماطم في الشرق الاوسط.وذكر بيان للوزارة ان الوزير اجرى اليوم الجمعة، زيارة الى مزارع محاصيل "الطماطم، البطاطا، الفلفل"، في منطقة اليوسفية في العاصمة بغداد.والتقى الخفاجي، بعددٍ من الفلاحين والمزارعين، وشدّ على أيديهم، مؤكدا اهتمام الوزارة وسعيها لتذليل كافة العقبات ومتابعتها، مشددا على توفير كافة احتياجاتهم ضمن الامكانيات المتاحة للوزارة.واكد ان العمل جارٍ لإنشاء أكبر معمل لانتاج معجون الطماطم في الشرق الاوسط، في محافظة الديوانية، فضلا عن مقترحات لايجاد صناعات تحويلة تختص بالبطاطا./انتهى9

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