2021/04/09 | 22:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / تمكن فريق نفط الوسط من خطف فوز قاتل من ضيفه فريق الطلبة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب كربلاء الدولي لحساب الجولة ٢٧ من الدوري الممتاز.وبرغم فاعلية الفريقين حيث حاول سجاد جاسم بتسديدة علت العارضة وراسية لذو الفقار عايد تمكن منها الحارس دولفان مهدي بالمقابل حاول رمضان وكاع بتسديدة ردها الحارس علي كاظم لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي واستمرت المحاولات الخجولة بين الفريقين حتى الدقيقة ٩٠ التي شهدت هدفا قاتلا لنفط الوسط بتمريرة عرضية من رسلان حنون وصلت لسجاد جاسم ليلعبها على الطائر اصطدت بالقائم وارتدت بوجه الحارس دولفان وتدخل الشباك لتنتهي المباراة بفوز نفط الوسط بهدف دون رد.ورفع نفط الوسط رصيده إلى النقطة ٤٨ في المركز الخامس بينما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة ٢٧ نقطة في المركز السادس عشر./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بهدف قاتل نفط الوسط يطيح بالطلبة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بهدف قاتل نفط الوسط يطيح بالطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).