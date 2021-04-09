وزير الزراعة: العمل جار على قدمٍ وساق لإنشاء أكبر معمل لانتاج معجون الطماطم في الشرق الاوسط

2021/04/09 | 22:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير الزراعة، محمد الخفاجي، الجمعة، أن “العمل جارٍ على قدمٍ وساق لإنشاء أكبر معمل لانتاج معجون الطماطم في الشرق الاوسط، في محافظة الديوانية.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز ” نسخة منه، إنه “اجرى وزير الزراعة، المهندس محمد الخفاجي، اليوم الجمعة، زيارة الى مزارع محاصيل “الطماطم، البطاطا، الفلفل، في منطقة اليوسفية …

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