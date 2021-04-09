ضبط هدر بالمال العام  في ميناء ام قصر الشمالي

2021/04/09 | 22:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط هدر بالمال العام بأكثر من (77) مليون دينار، في منفذ ميناء ام قصر الشمالي.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، انه “تمكن منفذ ميناء ام قصر الشمالي من ضبط (45) عجلة خارج الحرم الكمركي تم التلاعب في الرسوم الكمركية والضريبية لحمولتها من مادة (الحديد) مما سبب هدرا بالمال العام بقيمة (77 مليون و 215 ألف) دينار عراقي”.

واضافت انه “تم أحالة ما تم ضبطه إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين من لجنة الكشف الكمركي منجزي المعاملة الكمركية خلافاً للضوابط والتعليمات”.

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