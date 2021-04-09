العراق يعمل على انشاء أكبر معمل لانتاج معجون الطماطم في الشرق الاوسط

2021/04/09 | 22:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، الجمعة، استمرار العمل لإنشاء أكبر معمل لانتاج معجون الطماطم في الشرق الاوسط بمحافظة الديوانية.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة الزراعة في بيان اليوم، (9 نيسان 2021)، ان "الوزير الخفاجي أجرى زيارة الى مزارع محاصيل (الطماطم، البطاطا، الفلفل)، في منطقة اليوسفية في العاصمة بغداد، والتقى بعدد من الفلاحين والمزارعين، وشد على أيديهم".

ولفت الخفاجي، الى "اهتمام الوزارة وسعيها لتذليل جميع العقبات ومتابعتها"، مشددا على "توفير احتياجاتهم كافة ضمن الامكانيات المتاحة للوزارة".

وأضاف، ان "العمل جار على قدم وساق لإنشاء أكبر معمل لانتاج معجون الطماطم في الشرق الاوسط، في محافظة الديوانية، فضلا عن مقترحات لايجاد صناعات تحويلية تختص بالبطاطا".

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