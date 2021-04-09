العراق: غرقى في نهر دجلة بحادثين منفصلين

2021/04/09 | 22:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين، الجمعة، بغرق شابين بعد انقلاب زورقهما في نهر دجلة، فيما انتشلت شرطة واسط جثة غريق آخر من النهر ذاته.

وقال مصدر في الشرطة النهرية بقضاء الضلوعية جنوبي محافظة صلاح الدين، لـNRT اليوم، (9 نيسان 2021)، "غرق شابين بعمر 20 و21 سنة في نهر دجلة خلال جولة نهرية بزورق انقلب وسط النهر، والضحيتين من سكان حي الجامعة في بغداد، وتمكنت مفرزة الإنقاذ من انتشال جثة احد الضحايا فيما لايزال البحث جار عن الضحية الثانية".

إلى ذلك أعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، اليوم الجمعة، انتشال جثة شاب غريق من نهر دجلة، وتم تسليمها الى المركز المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية.

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