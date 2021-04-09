رئيس الجمهورية: نحن بحاجة لعقد سياسي جديد

2021/04/09 | 22:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، يوم الجمعة، الحاجة الى عقد سياسي جديد يُصلح الحكم نحو دولة مقتدرة ذات سيادة.

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة على منصة تويتر، "‏في 9 نيسان نستذكر استشهاد الامام الصدر وسقوط نظام الاستبداد الذي ارتكب ابشع الجرائم بحق العراقيين.



لا يمكن الاستخفاف بالتحولات الكبرى المتحققة بعد التغيير،ويجب ان نقر باخفاقات لا يمكن تبريرها فقط بأرث النظام السابق".

وأضاف: "نحن بحاجة لعقد سياسي جديد يُصلح الحكم نحو دولة مقتدرة ذات سيادة".

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