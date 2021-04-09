أبو الغيط يصل بغداد السبت

2021/04/09 | 22:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، عن زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى بغداد يوم غد السبت.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب حصل PUKmedia على نسخة منه، إن "مؤتمرا صحفيا سيعقد يوم غد السبت لوزير الخارجية فؤاد حسين والأمين العام ل‍جامعة الدول العربية".

PUKmedia اعلام وزارة الخارجية

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