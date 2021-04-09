2021/04/09 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم
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تنويه هام استنادا ً الى توجيهات معالي وزير الصحة الاستاذ الدكتور حسن محمد عباس التميمي نود ان نبين لابنائنا من الملاكات الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ أن ّ الاستمارة الالكترونية للتعيينات المركزية مفتوحة ولايوجد سقف زمني لها لحين اكمال ملىء كافة الاسماء في الاوامر الجامعية الواردة إلينا وحسب الروابط المذكورة لكل فئة .لذا أقتضى التنويه
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تصدر تنويهاً لملاكاتها من خريجي 2019-2020) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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