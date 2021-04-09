قوات مشتركة تنجز تفتيش عدة مناطق في صلاح الدين

2021/04/09 | 22:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ انجز الحشد الشعبي والقوات الأمنية، تفتيش وتأمين عدة مناطق في محافظة صلاح الدين.وذكر بيان للحشد الشعبي ان قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي نفذت مع قوة مشتركة من فوج طوارئ 13 بصلاح الدين وشرطة ناحية يثرب ، عملية تفتيش في مناطق السيحة وزور البو جيلي والشوايات وتمكنت القوات من تفتيش المناطق بعد دخولها من ثلاثة محاور، وتحقيق كامل الأهداف دون خسائر./انتهى9#هيئة_الحشد_الشعبيhttps://t.me/PMC_IQ

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