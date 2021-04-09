التيار الديمقراطي العراقي و إعادة تنشيطه - حكمة اقبال

2021/04/09 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمة_اقبال بعد هدوء استمر منذ الإنتخابات البرلبمانية 2018 ، إجتمعت اللجنة العليا للتيار الديمقراطي في 23 كانون الثاني 2021 وأصدرت وثيقة اعادة تنشيط ومشروع للنظام الداخلي ، تمهيداً للمؤتمر الثالث الذي يجري التحضير له .جملة " إعادة التنشيط " هي إقرار بفترة الخمول والسُبات التي مر بها التيار ، ولكن لماذا هذا السبات والعراق ومنذ 2003 يبحث ويتطلع الى تحقيق قدر ولو بسيط من الديمقراطية التي تؤمن سيادة القانون ل ......





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