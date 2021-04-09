خلية الازمة توضح لـ NRT بشان فرض الحظر التام في رمضان

2021/04/09 | 23:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد عضو خلية الازمة النيابية غايب العميري الجمعة، على امكانية الذهاب الى الحظر التام خلال شهر رمضان او الاسبوعين الاولين منه على الاقل، محذرا من انهيار المنظومة الصحية برمتها.

وقال العميري في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (9 نيسان 2021)، انه فيما يخص البيانات اليومية هناك تزايد كبير في عدد الاصابات وهذا التزايد وصل الى اكثر من 8 الاف اصابة يومية"، محذرا من "انهيار في المنظومة الصحية اذا استمر هذا التزايد وتضاعفت هذه الاعداد".

واضاف، انه "حسب مراقبتنا اليومية فيما يصدر من مواقف يومية لعدد الاصابات وكذلك عدد الوفيات والحالات الحرجة، فإن هذا التزايد جاء من خلال عدم التزام المواطنين بالقرارات التي تصدر من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وكذلك من البيانات التي تصدر من وزارة الصحة، لذلك نرجوا من المواطنين بأن يكون هناك التزام بهذه الاجراءات الوقائية وعدم الالتزام بهذة الاجراءات سوف يدفع الشارع العراقي ثمنها".

واوضح، انه "فيما يخص الاجراءات الصارمة فيمكن ان نذهب بتوصيات الى اللجنة العيا للصحة والسلامة ليكون هناك حظر تام خلال شهر رمضان او لاسبوعين ثم يمدد هذا الحظر الى اخر الشهر الفضيل".

واشار الى ان "الحظر الحالي اصبح شكليا، لقد اكدنا منذ مدة ان الحظر الحالي هو حظر امني ولم يكن حظرا صحيا لذلك نهدف ان يكون هناك حظر صحي، ووعي صحي لدى المواطن العراقي من اجل الالتزام بالاجراءات الوقائية الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة".

وتابع، ان " هناك حركة قوية بإتجاه الحظر التام لان وقف الحركة سيخفض من عدد الاصابات، والمصابون الذين يذهبون الى المستشفيات والمراكز التخصصية التي اصبحت في حالة حرجة حاليا بسبب كثرة عدد الاصابات".

وبين، ان "من الممكن الذهاب الى فرض غرامات كبيرة على المواطنين من غير الملتزمين بالاجراءات الوقائية".

واضاف، ان "توصيات سترفع خلال الايام المقبلة من خلية الازمة النيابية ومن لجنة الصحة والبيئة الى وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة من اجل تلافي تزايد عدد الاصابات"، مشيرا الى "امكانية اصدار قرارات جديدة من اللجنة العليا لتشديد الحظر".

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