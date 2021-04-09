صالح: النظام السياسي ما بعد 2003 شهد اخفاقات لا يمكن تحميلها للنظام السابق

2021/04/09 | 23:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيسُ الجمهورية برهم صالح، أن النظامَ السياسي ما بعد الفين وثلاثة شهد اخفاقاتٍ لا يمكن تحميلها للنظام السابق.

وقال صالح في تغريدةٍ على تويتر انه لا يمكن الاستخفافُ بالتحولات الكبرى المتحققة بعد التغيير، ويجب ان نقر بإخفاقاتٍ لا يمكن تبريرُها فقط بإرثِ النظام السابق، وأكد صالح أن الوضعَ الحالي بحاجةٍ لعقدٍ سياسي ٍ جديد يُصلح الحكمَ نحو دولةٍ مقتدرة ذاتِ سيادة.

في ٩ نيسان نستذكر استشهاد الامام الصدر وسقوط نظام الاستبداد الذي ارتكب ابشع الجرائم بحق العراقيين.



لا يمكن الاستخفاف بالتحولات الكبرى المتحققة بعد التغيير،ويجب ان نقر باخفاقات لا يمكن تبريرها فقط بأرث النظام السابق.فنحن بحاجة لعقد سياسي جديد يُصلح الحكم نحو دولة مقتدرة ذات سيادة

— Barham Salih (@BarhamSalih) April 9, 2021

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