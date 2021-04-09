الكاظمي: دكتور بلاسم ترك بصمة على التشكيل العراقي

2021/04/09 | 23:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واععزى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، برحيل الفنان التشكيلي بلاسم محمد.وقال الكاظمي في تغريدة له تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، انه "رحل عن عالم الإبداع والحياة الأكاديمية العراقية، الفنان الكبير د.بلاسم محمد، بعد أن ترك بصمة على التشكيل العراقي". واضاف: "نحمل مواساتنا القلبية لمحبيه وعائلته وطلّابه ومتذوقي فنه، وعزاؤنا أنه ترك إرثاً إبداعياً أغنى به الحركة الفنية في العراق.لروحه السلام والرحمة".

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