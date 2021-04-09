التعليم النيابية: الحكومة الاتحادية تعترف باغلب جامعات اقليم كوردستان

2021/04/09 | 23:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة التعليم العالي النيابية، يوم الجمعة، ان الحكومة الاتحادية تعترف باغلب جامعات اقليم كوردستان.

وقال النائب د.



طه حمد أمين مقرر لجنة التعليم العالي النيابية خلال تصريح صحافي: انه تم حل مشكلة اعتراف الحكومة الاتحادية بجامعات اقليم كوردستان، مبينا انه متبقي عدد قليل من الجامعات لتعترف بها الحكومة الاتحادية.

واضاف، انه وبعد بدء جلسات مجلس النوابـ ستكثف الجهود من اجل انهاء هذه المسألة والاعتراف بجميع جامعات اقليم كوردستان، مشيرا الى ان الحكومة الاتحادية اعترفت بالجماعات التالية في اقليم كوردستان (الجامعة التقنية، في السليمانية واربيل ، جامعات، حلبجة، رابرين، سوران، زاخو)، مردفا ان جامعة كرميان لم يتم الاعتراف بها الى هذه اللحظة لوقوع بعض كلياتها في المناطق المستقطعة من الاقليم.

وتابع أمين، ان الجهود ستكثف ليتم الاعتراف بجامعة كرميان، مع بدء جلسات مجلس النواب، منوها الى ان لجنة التعلم العالي النيابية قد زارت الجامعة التقنية في دهوك وهي بانتظار الاعتراف بها بشكل رسمي.

PUKmedia عن فضائية كوردسات نيوز

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