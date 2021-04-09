المتحدث باسم جهاز مكافحة الارهاب يوضح لـ/نينا / اهداف المؤتمر العلمي الدولي الاول لمكافحة الارهاب والمشاركين فيه

2021/04/09 | 23:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ يعقد جهاز مكافحة الارهاب يوم غد السبت المؤتمر العلمي الدولي الاول لمكافحة الارهاب.وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان في تصريح لـ/نينا/ ان المؤتمر سيعقد برعاية القائد العام للقوات المسلحة ويستمر لمدة يومين ( السبت والاحد ) وتحت شعار /جهاز مكافحة الارهاب قوة عراقية لتحديات واقعية/ وبمشاركة دولية من التحالف الدولي وحلف الناتو ومراكز بحوث عربية وعالمية.واوضح ان الهدف من المؤتمر هو التعريف بستراتيجة العراق في مواجهة الارهاب وخطة الجهاز لمكافحة الارهاب للسنوات القادمة والتعريف بتحديات الارهاب المحلية والاقليمة والدولية./انتهى9

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