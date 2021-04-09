الكاظمي يعزي الوسط الفني بوفاة الفنان التشكيلي بلاسم محمد

2021/04/09 | 23:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ عزا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الوسط الفني بوفاة الفنان التشكيلي الكبير بلاسم محمد.وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر: رحل عن عالم الابداع والحياة الاكاديمية العراقية الفنان الكبير د.بلاسم محمد ، بعد ان ترك بصمة على التشكيل العراقي .نحمل مواساتنا القلبية لمحبيه وعائلته وطلابه ومتذوقي فنه ، وعزائنا انه ترك ارثا ابداعيا اغنى به الحركة الفنية في العراق ..لروحه السلام والرحمه./انتهى9

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