الدفاع المدني ينقذ أربعة اطفال قبل ان تمس اجسادهم النار في بغداد

2021/04/09 | 23:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عن انقاذ أربعة اطفال من حريق اندلع بمنزلهم في بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت بالوقت المناسب من التدخل وانقاذ أربعة اطفال بعد احتراق منزلهم في منطقة الاسكان بجانب بغداد الكرخ مساء هذا اليوم الجمعة".واضافت أن "فرق الدفاع المدني جاهدت في اخراج الاطفال بسلام قبل ان تمس اجسادهم النار وتسارعت الى تقديم الإسعافات الاولية والانعاش الرئوي نتيجة اختناقهم بنواتج الحريق السامة قبل نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج الازم فيها مع الاطمئنان على وضعهم الصحي".

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