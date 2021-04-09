انقاذ ٤ اطفال بعد احتراق منزلهم في منطقة الاسكان

2021/04/09 | 23:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت مديرية الدفاع المدني عن انقاذ أربعة اطفال بعد احتراق منزلهم في منطقة الاسكان.وقال مصدر امني ان فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ أربعة اطفال بعد احتراق منزلهم في منطقة الاسكان بجانب بغداد الكرخ مساء اليوم الجمعة وتسارعت الى تقديم الإسعافات الاولية والانعاش الرئوي نتيجة اختناقهم بنواتج الحريق السامة قبل نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم فيها مع الاطمئنان على وضعهم الصحي .من دون ان يذكر اسباب الحريق/انتهى9

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