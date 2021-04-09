جمرة / أركيلة / تسبب باندلاع حريق كبير في غابات كنعان بديالى

2021/04/09 | 23:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / التهمت النيران غابات في ناحية كنعان في محافظة ديالى بسبب جمرة / أركيلة / مساء اليوم .وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان حريقا كبيرا شب في غابات التي تعد متنفسا سياحيا لاهالي ناحية كنعان شرق بعقوبة بسبب جمرة / أركيلة / تركها احد مرتادي الغابة .واضاف ان فرق الاطفاء تمكنت من السيطرة على النيران بعد ان التهمت جزءا كبيرا من الغابة ./انتهى

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