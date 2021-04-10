الإنتربول يعتقل 195 مطلوبا في حملة دولية على مهربي البشر

2021/04/10 | 00:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) أن أجهزة الشرطة في إفريقيا وأوروبا اعتقلت 195 شخصا وأنقذت زهاء 500 ضحية للاتجار بالبشر، وذلك في حملة واسعة على الشبكات الإجرامية.

وقالت منظمة الشرطة الجنائية الدولية إن المملكة المغربية استضافت عملية أجريت في الفترة من 28 مارس إلى 2 أبريل بمشاركة 24 دولة لتبادل المعلومات الاستخباراتية بدعم من المنظمة الدولية للهجرة ومنظمات دولية أخرى.

ووجهت اتهامات للأشخاص الذين تم اعتقالهم وعددهم 195، بالاتجار بالبشر أو تهريب مهاجرين أو تزوير وثائق أو بارتكاب جرائم مرتبطة بالمخدرات أو جرائم أخرى.

كما ذكرت أن بين الموقوفين أشخاصا في السودان يشتبه في قيامهم بتهريب مهاجرين إلى الشرق الأوسط واستغلال الأطفال في المصانع، وأشخاصا في إسبانيا يشتبه في تهريبهم أفارقة إلى أوروبا، ومواطنين صينيين في جنوب إفريقيا يشتبه في استغلالهم مهاجرين من دولة مالاوي.

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