"المنافذ الحدودية" بالعراق تضبط هدر مالي بقيمة 77 مليون دينار بميناء أم قصر

2021/04/10 | 00:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت هيئة المنافذ الحدودية في العراق عن ضبط هدر بالمال العام بأكثر من 77 مليون دينار في ميناء أم قصر الشمالي.وذكرت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الجمعة، أن منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكن من ضبط 45 سيارة خارج …

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