بالفيديو.. لاعب 'ببجي' يعيد تمثيل مشهد من اللعبة ويقتل عائلته!

2021/04/10 | 00:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قام أحد مدمني لعبة "ببجي" الشهيرة في مدينة لاهور الباكستانية، باطلاق النار على أهله بعد مشاجرة معهم لمنعه من ممارستها، حيث إعادة تمثيل مشهد من اللعبة في حياته الواقعية.

ووفقا لموقع ARY News، فقد أطلق رجل اسمه بلال وهو من مدمني اللعبة المذكورة النار على أخت زوجته وصديقه ووالدته وشقيقته وشقيقه، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة ثلاثة آخرين في العملية.

وأوضح، أن كاميرات المراقبة رصدت بلال وهو يرتدي خوذة وسترة تشبه إحدى السترات الموجودة في اللعبة، قبل أن يبدأ بإطلاق النار على أهله.

من جهته قال مدير الشرطة في المنطقة عمر بلوش، إن المتهم كان مدمنا على لعبة "ببجي"، وأن أفراد عائلته اعتادوا على منعه من ممارسة اللعبة.

وأضاف بلوش، أن "المتهم أعاد إنشاء مشهد ببجي (PUBG)، بعد شجار مع أفراد عائلته في ذلك اليوم، وأحضر مسدسا وأطلق النار منه على عائلته".

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