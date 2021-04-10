إبراهيموفيتش يستعد لاقتحام عالم التمثيل

2021/04/10 | 00:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعذكرت تقارير، أن السويدي زلاتان إبراهموفيتش، مهاجم نادي إيه سي ميلان الإيطالي، يستعد لاقتحام عالم التمثيل.وسيشارك إبراهيموفيتش في بطولة فيلم "أستريكس أند أوبليكس: ذا سيلك رود"، المستوحى عن القصص الهزلية الشهيرة لشخصيتي "أستريكس وأوبليكس"، بحسب وكالة "رويترز".وتأكدت صحة التقارير بعدما شارك إبراهيموفيتش صورة له عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي تقول "أنتي فيروس"، وهي اسم الشخصية التي سيلعبها في أحداث الفيلم.وكان إبراهيموفيتش البالغ من العمر 39 عاما شارك في مهرجان سانريمو الإيطالي في شهر مارس/ آذار الماضي، حيث غنى "دويتو" مع مدرب بولونيا، سينيسا ميهايلوفيتش، وصرح وقتها أنه يرغب في تجربة التمثيل.ولكن كان خبر مشاركة إبراهيموفيتش في فيلم "أستريكس" المقرر عرضه العام المقبل 2022 بمثابة مفاجأة لكل محبيه ومعجبيه.يشار إلى أن زلاتان إبراهيموفيتش هو أفضل هدافي ميلان بتسجيله 17 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم، ولم يوافق بعد على توقيع عقد جديد، إذ من المقرر أن تنتهي صفقته الحالية في نهاية الموسم.المصدر: سبوتنيك

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