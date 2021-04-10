١٨سنة:أحلام كبيرة لجيل عراقي جديد على لائحة الاحباط

2021/04/10 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬مضى‭ ‬18‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬سقوط‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬شبّ‭ ‬خلالها‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬العراقيين‭ ‬لا‭ ‬يتذكر‭ ‬حقبة‭ ‬النظام‭ ‬السابق،‭ ‬لكنه‭ ‬يعيش‭ ‬حرماناً‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬ومقومات‭ ‬الحياة‭ ‬البسيطة،‭ ‬وكذلك‭ ‬الحق‭ ‬بالتعبير‭ ‬عن‭ ‬الرأي‭ ‬بحرية‭ ‬وأمان‭.‬ لم‭ ‬يكن‭ ‬حسين‭ ‬المتحدّر‭ ‬من‭ ‬الناصرية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬يتجاوز‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬حين‭ ‬سقط‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ […]

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