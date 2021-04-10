سن الرشد السياسي للعراق

2021/04/10 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام العراق في نسخته السياسية الجديدة بلغ الثامنة عشرة من عمره، وأبناؤه أصبحوا في سن الرشد، وهم الذين كانت اعمارهم يوماً واحداً حين داس أرض بغداد المحتل الامريكي بتصفيق سياسي عارم من القيادات الحالية للمشهد المتداول في البلد، لكن هل بلغ الوضع العام سن الرشد السياسي؟ وما هي المدة الزمنية لتحديد تلك السن؟ […]

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