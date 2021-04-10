2021/04/10 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬اشادات‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬انحاء‭ ‬العالم‭ ‬بالامير‭ ‬فيليب‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬جيلاً‭ ‬ لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ توفي‭ ‬الأمير‭ ‬فيليب‭ ‬زوج‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬دعائم‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬البريطانية‭ ‬والتاج‭ ‬الملكي‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬عقود،‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬99‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬ويندسور‭.‬فيما‭ ‬اعلنت‭ ‬البلاد‭ ‬الحداد وأفاد‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬تعلن‭ ‬جلالة‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا‭ ‬في‭ ‬حداد‭ ‬والاحزاب‭ ‬تلغي‭ ‬حملاتها‭ ‬الانتخابية لوفاة‭ ‬زوج‭ ‬الملكة‭ ‬اليزابيث‭ ‬الثاني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا‭ ‬في‭ ‬حداد‭ ‬والاحزاب‭ ‬تلغي‭ ‬حملاتها‭ ‬الانتخابية لوفاة‭ ‬زوج‭ ‬الملكة‭ ‬اليزابيث‭ ‬الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).