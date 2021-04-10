2021/04/10 | 00:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اشادات من كل انحاء العالم بالامير فيليب الذي يمثل جيلاً لندن- الزمان توفي الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية الذي كان من دعائم العائلة المالكة البريطانية والتاج الملكي على مدى أكثر من سبعة عقود، الجمعة عن 99 عاما في قصر ويندسور.
فيما اعلنت البلاد الحداد وأفاد قصر باكنغهام في بيان «تعلن جلالة […]
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فيما اعلنت البلاد الحداد وأفاد قصر باكنغهام في بيان «تعلن جلالة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا في حداد والاحزاب تلغي حملاتها الانتخابية لوفاة زوج الملكة اليزابيث الثاني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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