2021/04/10 | 01:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 22 دقیقة

541 مشاهدة

اكد محافظ واسط محمد المياحي، السبت، ان الصراع على الانتخابات قائم ومن الان بدأت عملية شراء بطاقات الناخبين من قبل الفاسدين.

وقال المياحي في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (9 نيسان 2021)، ان الصراع على الانتخابات قائم ومن الان بدأت عملية شراء بطاقات الناخبين"، مبينا ان هناك فرق مختصة تتجول على منازل المواطنين وخصوصا الفقراء من اجل شراء اصواتهم بأموال بخسة."

واضاف المياحي، ان "هذا الامر خطر كبير يتم فيه بيع الاصوات على الفاسدين" .

وفي ملف المحاضرين اشار المياحي ان "هناك بعض الجهات تحاول اضافة اسماء الى المحاضرين بطرق ملتوية وغير قانونية"، موضحا ان "المحافظة شكلت لجنة من اجل عدم السماح لأي جهة تحاول استغلال هؤلاء المحاضرين في محاولة لاخذ حقوقهم بطريقة او بأخرى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المياحي: جهات سياسية بدأت بشراء اصوات الفقراء للانتخابات في محافظة واسط) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المياحي: جهات سياسية بدأت بشراء اصوات الفقراء للانتخابات في محافظة واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).