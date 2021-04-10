لماذا تفضلون العيش في عالم التخلف ؟ - اسماعيل شاكر الرفاعي

2021/04/10 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي لماذا هذه النظرة القاصرة واللاعادلة في مقاييسكم للأمم والشعوب التي اجترحت معجزة تطورها ، وامتلكت القوتين : العسكرية والاقتصادية ، وحلقت عالياً وتركتكم في ظلامكم تعمهون ؟ ماذا لو تعلمتم منهم كيفية الخروج من عالم الزراعة : عالم العوز والفاقة والظلام والجهل والأمراض والضعف والفساد ، وتبنيتم بصدق منهج الحضارة الصناعية الذي يدعوكم الى العلم والمختبرات ، وتصنيع حاجاتكم الداخلية ، والتمسك بالحريات و ......





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