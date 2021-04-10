«الرافدين} يُخفض قسط المقدمة لشقق بسماية

2021/04/10 | 02:21 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

باشر مصرف الرافدين تخفيض قيمة قسط المقدمة للمتقدمين على شراء الوحدات السكنيَّة في مجمع بسماية.



وذكر بيان للمصرف، انَّه “بوشر بتنفيذ التعليمات والقرارات الرسميَّة الخاصة بتخفيض قسط المقدمة لبسماية إلى 10 % «.



وأضاف أنَّ “مدة تسديد قروض بسماية حددت بـ 25 سنة” مشيراً إلى “تحديد الفروع للتقديم على شقق بسماية وهي المستنصر، والخلفاء، والامين، والباب الشرقي، والفردوس، وحي الزهراء، وبراثا، والقصر الابيض، والحي العربي، وحي العامل، والمعرفة، وسبع قصور، والحريَّة، والمدائن».

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