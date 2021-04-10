أختتام مشروع “نوافذ من أجل السلام” في مؤتمر دولي يناقش عدّة موضوعات تخص مستقبل نينوى

2021/04/10 | 03:08 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – إعلام منظمة “جسر إلى” – العراق.تحت شعار “بناء الثقة والسلام في نينوى: خارطة الطريق ودور البحث” أقامت منظمة (جسر إلى – UPP الإيطالية) بالتعاون مع مؤسسة مالتيزر الدولية مؤتمرها الدولي “بناء الثقة والسلام في نينوى: خارطة الطريق ودور البحث” بمشاركة مدراء وقادة وممثلي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والأكاديميين والباحثين والسلطات …

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